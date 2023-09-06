مايا مرسي تبحث مع السفير الهولندي في القاهرة جهود تمكين المرأة اقتصاديا

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

جهود مصر في ملف تمكين المرأة

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، واستعرضت عددا من المبادرات والبرامج والمشروعات التي يتعاون فيها المجلس مع هولندا مثل برامج الاستثمار في الفتيات ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستهدف رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات.

ومن جانبه أشاد السفير بيتر موليما بالتقدم المحرز في ملف تمكين المرأة المصرية، وناقش سبل التعاون المشترك المستقبلي مع القومي للمرأة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وفي سياق منفصل استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية، بهدف بحث سبل التعاون مع المؤسسات الإقليمية المختلفة ومن بينها منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية، ودراسة سبل التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات و في النظام التعليمي لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(STEM)، الى جانب توثيق تجربة مصر الناجحة في مجال الشمول المالي للمرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن البنك المركزي المصري قد أعلن في دراسة حالة للشمول المالي للمرأة بمصر مؤخرا، أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من 2016 الى 2022 وصلت الى 210 %، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل ف نفس الفترة هي 147%، مما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة والذي ادي الى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل.