«القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة» في 4 محافظات

نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» بمحافظات السويس، الشرقية، بورسعيد والإسماعيلية، التي استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال بقرى المحافظات.

دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية

وأوضح المجلس، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة» بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، ويجري تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرات حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.