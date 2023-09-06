عقد ندوات عن مكارم أخلاق الرسول في 32 مسجدا بكفر الشيخ اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ تنظيم ندوات بالمساجد الكُبرى بالمحافظة، تحت عنوان «مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، اليوم الأربعاء، ضمن 787 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تنظيم ندوات في 32 مسجدا بكفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 787 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء تحت عنوان «مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وسيتم تنظيم ندوات في 32 مسجداً بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وأوضح «بسيوني»، أنّ مساجد كفر الشيخ التي يتم عقد الندوات بها هي: «سيدي عبد الوهاب بمدينة مطوبس، وسيدي محمد المرشد بقرية المرشد بمركز مطوبس، والسادة الشهاوية بقرية برنبال بمركز مطوبس، والتقوي بقرية الروس بمركز مطوبس، والكبير بقرية نايف عماد بمركز سيدي سالم، والعيسوية بمدينة سيدي سالم، وتل منصور بقرية قليني بمركز الحامول، والكبير بقرية 18 المنصور بمركز الحامول، وأبو النجاة بمدينة فوه، والفتح بمدينة فوه، والإحسان بمدينة قلين، وخيرت بمدينة قلين، والكبير بقرية الحصفة بمركز الرياض، والكبير بقرية الضبعة بمركز الرياض، والشهيد زايد بقرية المندورة بمركز دسوق، وعثمان الغربي بقرية لاصفير البلد بمركز دسوق، والكبير بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ، والخياط بمدينة كفر الشيخ».

وأضاف «بسيوني»، أنّ المساجد أيضا التي يتم عقد الندوات بها تشمل مساجد «الشريف بمدينة دسوق، والمدينة المنورة بمدينة دسوق، والشهيد رياض بمدينة الرياض، والنور بمدينة الرياض، والمرسي بمدينة بيلا، والمعداوي بمدينة بيلا، والكبير بمدينة سيدي سالم، والشهيد العقبة بقرية القصابي بمركز سيدي سالم، والشرقي بقرية دقلت بمركز كفر الشيخ، والخياط بمدينة كفر الشيخ، والسلاهيب الكبير بمركز الحامول، وحامول العرب بمركز الحامول، وأبو بكر الصديق بمدينة بلطيم، ويعقوب الجديد بمدينة بلطيم».

عقد الندوات عقب صلاة المغرب

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة المغرب اليوم الأربعاء، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.