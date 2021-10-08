إيهاب توفيق يحيي احتفالية المولد النبوى الشريف

يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء احتفالية فنية كبيرة، وذلك احتفالا بالمولد النبوى الشريف وبالفعل جرى طرح البوستر الرسمي الخاص بالحفل والذي سيقدم فيه الكثير من الأغانى الدينية المميزة.

تفاصيل حفل إيهاب توفيق

يستعد إيهاب توفيق لإحياء الاحتفالية يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وسيبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وسيكون الفنان إيهاب توفيق واحدا من الفنانين الذين سيشاركون فى هذه الاحتفالية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية المميزة.

يذكر أن محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى كان قد اختيار الفنان ايهاب توفيق لإحياء حفل زفافه المقرر هذا الشهر، وكانت قد علمت «الوطن» بأن سبب هذا الاختيار هو انتماء توفيق الشديد للنادى الأهلى.

إيهاب توفيق يحيي حفل زفاف أفشة

وكان بالفعل قد نشر الفنان إيهاب توفيق صورة عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى مع أفشة يهنئه خلالها بالزواج حيث قال «شرفنى الكابتن محمد مجدى أفشة فى خان المعز وبحضور حبيبي سعفان ومجموعة كبيرة من الأصدقاء، ألف مبروك ياكابتن مصر الزواج وعقبال مانشوف أولادك إن شاء الله».

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «طلقة» وهى من كلمات أحمد عبد النبي وألحان تيام على وتوزيع محمد شفيق وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتقول كلمات الأغنية:

«عوجانه لما بيتكلم

ويبصلى وبايده بيسلم

يخطف قلبى بنظرة معلم

اوى فى التثبيت

يا سيدى ع الشعر أما يهفهف

أنا قلبى بيرقص ويرفرف

جماله ده إزاى أنا نفسى أعرف

عقلى هايشيط

طلقة يا ابا

طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

كل مرة شوفته فيها سرقة

قلت يخرب بيت دى طلة

طلقة طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

هو والقمر تقولش فلقة

نور عيونه جه في قلبى طلقة

مفيش منه اتنين عالكوكب

يادوب يظهر انا بتكهرب

ده خاطفني وعمال بيقرب

الطف يالطيف».