انطلاق اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين لمدرسة «ابدأ» في بدر

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة «ابدأ» الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، إذ حضر الاختبارات والمقابلات الشخصية ما يزيد على 200 طالب وطالبة ممن تقدموا للالتحاق بالمدرسة وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة «ابدأ»

ويتمّ تقييم الطلاب من خلال اجراء عدد من الاختبارات في اللغة العربية والانجليزية والرياضيات بالإضافة إلى اختبارات قياس معدل الذكاء، كما تُقام المقابلات الشخصية من قِبل لجنة مكونة من ممثلي مبادرة ابدأ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل، وذلك تأكيدًا لحرص مبادرة ابدأ على مراعاة الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.

يُشار إلى أنَّ التقديم مازال متاحًا للطلاب من البنين والبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 210 درجات عبر الموقع الرسمي لمبادرة «ابدأ»، على أن يتمّ استكمال اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدرسة يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، وللتسجيل للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط من هنـــا.

جدير بالذكر أنَّ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة «ابدأ» ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.