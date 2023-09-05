مبادرة «ابدأ» تبحث آليات دعم المشروعات الصناعية في كفر الشيخ

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بوفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

دعم المشروعات الصناعية

وأكد المحافظ، الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات الصناعية بكل أنواعها.

وأشار عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إلى دعم المحافظة الكامل لملف الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة «ابدأ» في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

ملامح وأهداف ومحاور مبادرة «ابدأ»

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل الأسرة المصرية في أبريل 2022، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة، لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.