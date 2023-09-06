الأمم المتحدة: الانهيار المناخي بدأ.. وصيف 2023 الأكثر حرا على الإطلاق

أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، في بيان بأن الانهيار المناخي قد بدأ وأن فصل الصيف الحالي كان الأكثر حرًا على الإطلاق وخاصة في نصف الكرة الأرضية الشمالي»، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

جوتيريش يحذر من الاعتماد على الوقود الأحفوري

وقد حذر جوتيريش العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادانا على الوقود الأحفوري، وأن المناخ ينفجر بصورة أسرع من قدرتنا على المواجهة الظواهر الجوية القصوى التىش قد تضرب الأرض.

وأفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي في إعلانه أن سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة وصل إلى أعلى مستوى لها حتى الآن، كما ذكرت مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس، سامنثا بورجس، أنَّ ارتفاع درجات الحرارة سطح المحيطات، يرجع أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرًا.

العالم يشهد موجات من الحر وحرائق الغابات

وقد ذكر المرصد أنَّ شهر يوليو الماضي، وصل إلى مستوى قياسي لأكثر الأشهر حرًا على الإطلاق بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو عام 2019، بالإضافة إلى أن العالم شهد موجات من الحر وحرائق الغابات خلال الشهر الماضي، مما جعل حرارة الجو أكثر سخونة بـ0.72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ 0,72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.