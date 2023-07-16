نائب الأمين العام للأمم المتحدة: أفريقيا تشهد صراعات جديدة بسبب الإرهاب

قالت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم يواجه أزمات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، بسبب جائحة كورونا، والتغيرات المناخية، والحرب الروسية الأوكرانية، موضحة خلال كلمتها في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية «نيباد»، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأحد، أن «الساحة الأفريقية تشهد صراعات جديدة بسبب الإرهاب، نتج عنها العديد من اللاجئين».

وأضافت أن جيلا من الشباب والنساء يعيش في حالة قلق من المستقبل غير الواضح، كما أشارت إلى أن القادة الأفارقة يواجهون التحديات المناخية، معتبرة أن «أفريقيا هي مصدر الحلول للتحديات التي يواجهها الكوكب»، لافتة إلى الدعم الكامل المقدم من الأمم المتحدة لقارة أفريقيا.

وأوضحت أن الحلول الأفريقية للتحديات ستكون أكثر من مجرد شعار، «اليوم ستجري مناقشة العديد من الأمور، منها الإصلاحات داخل الاتحاد الأفريقي، والحوكمة، فالأمم المتحدة ستدعم القارة في إطار رؤية 2063»، مضيفة «أنا سيدة أفريقية نيجيرية، وأم لـ6 أطفال، وجدة أيضا، فأنا معنية بالتغيرات الجيلية في أفريقيا، والعالم يلقي أنظاره على القارة، وعلينا منع التفرق بين الدول الأفريقية».