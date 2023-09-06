أبو الغيط: نرحب بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إنَّه في اليمن، برغم خفض التصعيد وتراجع حدة العمليات العسكرية في الشهور الماضية فإنَّ الوقف الشامل لإطلاق النار فضلا عن التسوية السياسية مازالت أهدافا بعيدة المنال، فما زال الطرف الحوثي يضع العراقيل أمام مسار الحل.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته بفعاليات الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «الحفاظ على اليمن موحدة ذو سيادة بعيدًا عن التداخلات الخارجية هو الهدف الذي نسعى إليها جميعا، وهدف قابل للتحرك إذا أدرك الطرف الحوثي أنَّه يمكن أن يكون جزء من عملية سياسية شاملة وليس متحكم أوحد بقوة السلاح».

وتابع: «أرحب باستعادة سوريا لمقعدها في الجامعة والذي صاحبه استعادة للانخراط العربي في أزماتها وفي التعامل مع أسبابها وكذا تبعياتها الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري في المقام الأول، كما تمس دول جوار سوريا وتتعلق بالأمن القومي العربي في مفهومه الشامل».