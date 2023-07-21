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مصر ترسل مساعدات إنسانية مقدمة من جامعة الدول العربية للسودان

كتب:

محمد مجدي
07:32 م | الجمعة 21 يوليو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار بورسودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.

يأتي هذا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.

يأتي ذلك تأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.