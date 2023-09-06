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كيف تعاملت أسرة فؤاد المهندس مع دخوله الفن؟.. والدته عنفته بشدة

كتب:

غادة شعبان
04:02 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الفنان فؤاد المهندس

الفنان فؤاد المهندس

رد فعل مفاجئ وعنيف من قبل والدة الفنان الراحل فؤاد المهندس، مع دخوله الوسط الفني والذي ظهر بشكل واضح وصريح حينما رأته للمرة الأولى على خشبة المسرح، حتى لقى عقاب شديد منها، بينما كان الدعم في المشوار من قبل الأب الذي كان يثق في موهبته الفنية وعمل على إصقالها.

وروى المهندس، كواليس الخلاف بينه وبين والدته وحكاية عقابها لها، خلال استضافته في إحدى البرامج التليفزيونية، التي يمكن متابعة تفاصيلها من هنا.

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