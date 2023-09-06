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الوجه الآخر لفؤاد المهندس بعيدا عن الشاشات.. زوج الأم الحنين

كتب:

آية أشرف
06:56 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
فؤاد المهندس وشويكار

فؤاد المهندس وشويكار

فؤاد المهندس، «كوميديان أمام الشاشات، وصارم ملتزم خلف الأضواء»، هكذا وصفته منة الجواهرجي، ابنة شويكار الوحيدة من زوجها الأول، مؤكدة أنه لم يكن مجرد زوج أم، بل مُعلم وأستاذ: «علمني الالتزام والاحترام، وإزاي نحس بغيرنا، ونكون عندنا كرم في أخلاقنا ومشاعرنا وضيافتنا، كنت أخت لأولاده وكان أب مش زوج أم».

ابنة شويكار تكشف موقف لا يمكن نسيانه عن فؤاد المهندس.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

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بقلم آية أشرف