«الأزهر» يكشف عن 5 فضائل للتهليل والتكبير: من أفضل الأعمال إلى الله

أوضح الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية، أنّ للتهليل فضائل كثيرة وعديدة، مستدلا على ذلك بحديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال، قال رسول الله عليه وسلم، من قال: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك لهُ، له الملك وله الحمدُ، وهو على كل شيء قديرٌ في يوم مائةَ مرةٍ، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر منه».

فضائل التهليل

وكشف الأزهر الشريف عن 5 فضائل للتهليل والتكبير وفقا للسنة النبوية، وهي كالآتي:

- عدل عشر رقاب.

- كتبت له مئة حسنة.

- محيت عنه مئة سيئة.

- كانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي.

- لم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه.

زيادة الحسنات

وأوضح الأزهر، لما يكون فيه من زيادة الحسنات، ومحو السيئات، وما فيه من فضل عتق الرقاب، وكونه حرزا من الشيطان زائدا على فضل التسبيح وتكفير الخطايا لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.