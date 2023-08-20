قوافل من الأزهر الشريف تنظم ندوات دينية في مراكز شباب المنيا

نظمت قوافل الدعوة بالأزهر الشريف بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ومديرية الشباب والرياضة ندوات دينية بمراكز شباب المنيا.

ندوة دينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة

استضاف مركز شباب مدينة المنيا ندوة دينية ألقاها الشيخ محمد حسن، كما عقدت ندوة دينية أخري بمركز شباب دماريس ترسيخا لدور الأزهر الشريف في غرس مفاهيم الدين الصحيح.

وألتقي وفد من الأزهر الشريف بعدد من الشباب بمقر مركز شباب دماريس، وكانت الندوة بعنوان الصلاة، حيث تناول اللقاء العديد من الموضوعات منها متى فرضت الصلاة على المسلمين وأركان الصلاه وشروطها وصحتها والسنن في الإسلام.

دورات كرة قدم بمراكز الشباب

على جانب آخر، جرى تنفيذ دوره كره قدم خماسي طلائع، بملعب مركز شباب دماريس، ضمن خطة شهر أغسطس 2023، وجرى توزيع الجوائز على الفائزين.

ونظم مركز شباب صفط الشرقية دورة كرة القدم، بمشاركة 42 شابا لعدد 6 فرق رياضية تنافسوا بالدورة بنظام المجموعات في الدور التمهيدي وصعود 4 فرق في الدور قبل النهائي بنظام الكأس.

ونفذ مركز شباب ريدة لقاء عن المواطنة حيث دار الحديث عن تعريف المواطنة وأهميتها، وذلك بحضور الدكتورة شيماء محمد محجوب استاذ علم النفس، وأكثر من 35 فتاة وسيدة، تحت إشراف مشرفا النشاط أحمد عبدالغني، يحيى ياسين، ذلك ضمن خطة شهر أغسطس 2023.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديريه للرياضة، ومتابعة وتنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة شباب المنيا.