وزير التنمية المحلية يدعو مستثمري الصين لإقامة وتوطين الصناعات المهمة بمصر

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، عددا من الاجتماعات، من بينها لقاء مع عدد من رجال الأعمال الصينيين العاملين فى مجالات السياحة والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، خلال زيارته الحالية لمدينة «تشنغتشو» الصينية، للمشاركة في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية، الذي يعقد خلال الفترة من 4: 6 سبتمبر الجاري.

كما التقى مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الوزارة.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 20 مليار دولار

وخلال اللقاءات، أكد اللواء هشام آمنة الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف الاستثمار، وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الرئيس السيسي حرص على ترأس اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي صدرت عنه العديد من القرارات التاريخية والمهمة، التي يتابع تنفيذها بصورة دورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات أسبوعية مع الوزارات والهيئات المعنية.

وأوضح «آمنة» أن مصر ترحب بكل المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين من مختلف المدن وبكل التخصصات والمجالات، في ظل تمتع مصر باتفاقيات وشراكات مع العديد من دول العالم في أفريقيا وأوروبا والدول العربية، بالإضافة إلى السوق المصري المحلي الذي يتضمن 105 ملايين مواطن.

إشادة صينية بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي ومكانتها الدولية

أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين المصري والصيني والرئيس السيسي والرئيس الصينى شي جين بينج، تؤكد أن الطريق ممهد لانطلاقة كبرى فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه «آمنة» الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين في الصين لإقامة وتوطين الصناعات المهمة في مختلف المجالات والقطاعات، في ظل تنوع فرص الاستثمار في مصر، وبصفة خاصة بعد وصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 20 مليار دولار، وإمكانية أن تكون مصر مدخلاً للمنتجات الصينية في المنطقة العربية وأفريقيا.

وفد صيني يرتب لزيارة مصر

أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية، عن استعداد المجموعة لترتيب زيارة للقاهرة، لوفد من المستثمرين ورجال الأعمال المتخصصين في مجالات المخلفات الصلبة وإدارة المدن والحفاظ على التراث والمناطق السياحية، وكذلك عدد من أصحاب الصناعات ورجال الأعمال الراغبين فى الاستثمار بمصر، التى يكتسب سمعتها ومكانتها زخما خاصا بعد انضمامها لتجمع مجموعة البريكس مؤخرا.

وأشاد المسؤول الصيني بالجهود المصرية الشاملة في مجال التنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، في إطار ما تحظى به مصر من سمعة ومكانة دولية ومحورية، وأهمية دورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة خلال اللقاء، نشاط المجموعة في مجال البنية التحتية والمخلفات الصلبة والصناعات ودور المؤسسة في تعزيز التحول الرقمي وملف الاستثمار في منطقة الحزام والطريق.

الاستثمارات الصينية

كما أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية، إلى أهمية الانطلاق بالعلاقات الصينية المصرية نحو مرحلة المصلحة العامة والمنفعة المتبادلة للجانبين.

كما أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين، رغبتهم فى الاستثمار في بعض المجالات والقطاعات فى مصر وستشهد الفترة المقبلة، تنظيم عدد من الزيارات للقاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من المجالات التى يعملون بها.

كما شهدت اللقاءات، عرضا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم، لجهود الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بتعزيز مجالات الاستثمار فى العديد من القطاعات، وكذا بعض المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظتين وتحسين مستوي معيشة المواطنين.