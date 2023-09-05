وزير التنمية المحلية: حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل 20 مليار دولار

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الجانب الصيني للوفد الوزاري المصري، المشارك في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشنغتشو الصينية، وضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ووجه كل من هو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو، وكونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشاري والسياسي لمقاطعة خنان، ووانج كاي نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني، ومحافظ مقاطعة خنان الصينية، والتي تضم مدينة هنجشتو الدعوة لوزير التنمية المحلية والوفد المصري المرافق له، لحضور مأدبة الغداء والتي حضرها أيضا من الجانب الصيني القيادات الحزبية والسياسية الصينية بمقاطعة خنان ومدينة تشنغتشو الصينية، ومن بينهم وانج جونج شان الأمين العام للمؤتمر الاستشاري السياسى لمقاطعة خنان، وآن وي عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب لمقاطعة خنان وأمين اللجنة لبلدية تشنغتشو، وتشانج مين نائب محافظ مقاطعة خنان، وتشو مينج الأمين العام لحكومة مقاطعة خنان، وهوانج دونج شينج مدير إدارة الثقافة والسياحة بالمقاطعة، وليانج جين مدير مكتب الشؤون الخارجية لحكومة المقاطعة، وهي شيونج نائب سكرتير لجنة الحزب وعمدة مدينة تشنغتشو .

وخلال مأدبة الغداء جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السوق المصري في مختلف القطاعات والمجالات، خاصة بعد التسهيلات التي أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار، التى ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ورحب اللواء هشام آمنة برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار في مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم.

السوق المصري بوابة مهمة للشرق الأوسط وأفريقيا

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ السوق المصري يعد بوابة مهمة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية وأوروبا، كما أشاد اللواء هشام آمنة بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين قيادتي مصر والصين، مشيرا إلى نمو العلاقات بين البلدين وتحقيق مكاسب رئيسية وصل حجم التبادل التجاري خلالها لنحو 20 مليار دولار.

العلاقات السياسية بين مصر والصين

كما أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى تطور العلاقات السياسية في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيس السيسى ونظيره الصينى شي جين بينج، لافتا إلى أنّ العلاقات الثنائية تاريخية واستراتيجية وممتدة عبر عقود ، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته دول مجموعة البريكس، وعلى رأسها جمهورية الصين لإنضمام مصر للمجموعة خلال اجتماعاتها الأخيرة في دولة جنوب أفريقيا.

وقال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ تجمع البريكس سيتيح آليات وتطورات رئيسية في مسار العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري والمالي، بحكم الدور الهام لمؤسسات البريكس لإدارة علاقات ناجحة بين أعضائها، مؤكدا أنّ مصر حريصة على شراكة تحقق أهداف التنمية، وتدعم مبادرة الحزام والطريق بوصفها مبادرة قائمة على العدالة والمساواة وتبادل المنافع والاحترام المتبادل، ورحب الوزير بزيارة وفد مقاطعة جنان لمصر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

كما أشاد الوزير بما لمسه من تطور في مجال البنية التحتية بمدينة تشنغتشو الصينية ومقاطعة خنان، لافتا إلى وجود العديد من الفرص أمام الشركات الصينية في هذا المجال، للمساهمة في النهضة العمرانية التي أطلقها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية، وعلى رأسها مشاركة الصين في إنشاء بعض المبان المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارإلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والتطور وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين.

وعلى الجانب الأخر، عبر أعضاء الوفد الصينى عن تقديره واحترامه لمكانة مصر والقيادة السياسية المصرية والشعب المصري، مشيرين إلى أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به القاهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، ولفتوا إلى أنّ مصر أسهمت في إطلاق مسيرة علاقات الصين بقارة أفريقيا منذ عام 1956 حتى وصلت العلاقات لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب الوفد الصينى عن تطلعهم لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقاطعة خنان، والسعي لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين، إذ تشكل المقاطعة جزء مهم ورئيسي من حجم الناتج القومي الصيني، كما تعد أحد المحافظات الأثرية ويمكن توقيع مذكرات تفاهم بين مقاطعة خنان والمدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى تميز المقاطعة بصناعة السيارات الكهربائية، ووجود فرص للتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية .

كما دعا وزير التنمية المحلية الجانب الصيني بتضمين الوفد الذي سيزور القاهرة من قيادات مقاطعة خنان، عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين المعنيين بذلك الملف الهام للدولة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق cop 27 .