قمة عالمية للقادة والرموز الدينيين حول المناخ في أبوظبي نوفمبر المقبل

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، قمة عالمية يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم، على مدار يومي 6 و7 نوفمبر المقبل؛ للتأكيد على الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

استعدادات لقمة المناخ كوب 28 بالإمارات

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن القمة تنعقد قبل انطلاق مؤتمر «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، وأشارت إلى أنه من المقرر أن يشارك في القمة القادة والرموز الدينيون الذين يمثلون الديانات الكبرى في العالم والأكاديميون وخبراء البيئة لمناقشة المسؤوليات الأخلاقية للزعماء الدينيين في معالجة أزمة المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التعاون بين الدين والعلم لسد الفجوة بين الأدلة التجريبية والتعاليم الروحية، ومناقشة استراتيجيات تعزيز دور القادة والرموز الدينيين للمساهمة في تحقيق العدالة المناخية.

لحظة حرجة في ظل التغيرات المناخية

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، إن القمة التمهيدية للزعماء الدينيين لمؤتمر الأطراف «كوب 28» تأتي في لحظة حرجة، حيث يتم توسيع نطاق العمل المناخي على مستوى مختلف قطاعات المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة العمل على زيادة الوعي بقضايا المناخ.