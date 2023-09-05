سفير إيطاليا بالقاهرة: المناخ الاستثماري في مصر واعد.. وجاذب للشركات الإيطالية

أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلي كواروني، اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا، خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة المصانع في مصر.

تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار في مصر

وأضاف السفير الإيطالي، في تقرير صادر عن وزارة النقل، أنّ المناخ الاستثماري في مصر واعد، ويمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية، مشيرا إلى اهتمام عدد من الشركات الإيطالية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، في مجال الاستغلال التجاري الأمثل لمحطات وسائل النقل الجماعي الكهربائية الحديثة، مثل محطات القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل، إضافة إلى المحطات الكبرى بخطوط شبكة السكك الحديدية المصرية.

أهمية خط رورو

- يسهم خط رورو في خدمة تجارة مصر الخارجية.

- تعتبر إيطاليا من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة.

- يتم توزيع السلع من إيطاليا إلى باقي دول أوروبا.

- تعتبر المواني المصرية بوابة إيطاليا نحو أفريقيا.