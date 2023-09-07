رابط وخطوات تسجيل المصريين في الخارج للعمل بمركز الهجرة للحوار

«مركز الهجرة للحوار» أو ما يعرف بـ«ميدسي»، أحد الأذرع المهمة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إذ يضم عددا كبير من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، داخل مختلف الدول المضيفة على مستوى العالم، وهم بمثابة حلقة الوصل بين الوزارة والشباب المصريين بالخارج.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا، لاستمرار وتجدد سفراء مركز الهجرة للحوار، واختيار شباب جدد للتعاون مع الوزارة، وتزامنا مع ذلك أعلنت وزارة الهجرة أمس الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، فتح باب التسجيل لشباب المصريين بالخارج كسفراء جدد لمركز «ميدسي»، مساء الأحد 10 سبتمبر الجاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات تسجيل شباب المصريين بالخارج كسفراء لمركز الهجرة للحوار «ميدسي»، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

رابط التسجيل كسفراء لمركز الهجرة للحوار

- أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمارة إلكترونية، يمكن من خلالها أن يقوم شباب المصريين بالخارج بالتسجيل فيها، ليكون له الفرصة العمل كسفير ضمن مركز الهجرة للحوار، وذلك عبر هذا الرابط.

خطوات التسجيل كسفراء لمركز الهجرة للحوار

1- تبدأ خطوات التسجيل كسفراء لمركز الهجرة للحوار، بزيارة الرابط الإلكتروني المتاح للتسجيل.

2- تسجيل الدخول.

3- ملئ الإستمارة الإلكترونية المتاحة داخل الرابط، وإدخال البيانات المطلوبة، والتى تتمثل في:

- الاسم.

- بلد الإقامة.

- العمر.

- مرحلة التعليم.

- غيرها من البيانات الأساسية التى يجب التأكد من صحتها عند إدخالها.

4- في النهاية، الضغط على «تسجيل».

5- عقب نهاية فترة التسجيل، سيتم عقد اللقاءات المباشرة للاختيار بين المترشحين الذين سيكون لهم الأولوية في القبول.