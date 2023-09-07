عضو بـ«التنسيقية» تطالب بتوحيد جهات الولاية على للاستثمار في مصر

قالت ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب توحيد جهات الولاية على الاستثمار في مصر، لكي يخدم ذلك المستثمر بصورة أفضل، مضيفة أن هناك مستثمرين يتوجهون لهيئة الاستثمار، وكذلك فالكثيرون يتوهون بين جهات الولاية لأنهم لايعرفون كيف يتوجهون.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

توفير مناخ آمن للاستثمار

وأكدت أن الصناعة قطاع عريض ويخدم على قطاعات أخرى، مضيفة أننا نحتاج في الوقت الحالي إلى التركيز على صناعات معينة وأن نبني لها مدخلات بحيث تكون الصناعة في مصر تناسب الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكي.

وأوصت عضو التنسيقية، بتوفير مناخ آمن للاستثمار ووضع استراتيجية واضحة، كما أننا نحتاج تعزيز وجود الصنايعية.

وأدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر.

حضور صالون «التنسيقية»

وشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.