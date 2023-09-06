صالون «التنسيقية» يناقش مواجهة التضخم وخريطة جديدة للصناعة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الليلة في السابعة مساء، صالونا نقاشيا حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

التضخم وغلاء الأسعار

وتناقش الجلسة الأولى من الصالون، قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار».

كما تناقش الجلسة الثانية من الصالون خريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، وتبادل الرؤى حول المشروعات الصغيرة، والسياسات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات ذات التقنية العالية.

ويدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون، محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر.

زيشارك في الجلسة الثانية من الصالون، مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مخرجات الحوار الوطني

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.