عضو بـ«النواب»: ضرورة مواجهة العنف الأسري ونشر الوعي داخل المجتمع

قال الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني حقق نجاحات كبيرة خلال جلساته، فهناك مكاسب إيجابية ومسؤولية مجتمعية واستجابة من رئيس الدولة لبعض الملفات التي يعاني منها المجتمع، مشيرا إلى أن العنف الأسري من أهم القضايا كونها تؤثر بالسلب على المجتمع، لذلك يجب مواجهته من أجل الوصول إلى أسر متماسكة تنعكس بالإيجاب على الدولة، لكي تسير الاتجاه المناسب نحو الجمهورية الجديدة.

أسباب انتشار العنف الأسري

وأضاف خلال حواره على هامش الجلسات النقاشية للحوار الوطني عبر فضائية «إكسترا لايف»: «بعض المواطنين يرجعون مسألة العنف الأسري إلى عدة عوامل سواء اقتصادية، اجتماعية، نفسية، ونرد على ذلك بأن هناك أسر تعاني من العامل الاقتصادي ولكنها تواجه هذه العوامل من خلال التنشئة الصحيحة والأخلاق والتربية السلمية، إذ نجد أسر دخلها الاقتصادي محدود ويخرج عنها أفراد أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم».

طرق مجابهة العنف الأسري

وتابع: «جرت مناقشات بالحوار الوطني حول حلول مشكلة العنف الأسري، فالبعض يرى مواجهة تلك الظاهرة بتشديد القانون، لكني أرى أنه يجب في البداية مجابهة العنف بنشر الوعي داخل المجتمع والأسرة، فلا يجب إلقاء المسؤولية الكاملة على مؤسسة واحدة بل يجب تحديد المسؤولية المجتمعية على الجميع بدءً من وزارة الثقافة، والإعلام والمجتمع المدني والنقابات فضلا عن الأزهر والكنيسة والأوقاف إلى جانب المؤسسات المجتمعية، وفلا بد من عقد برنامج زمني محدد لنشر الوعي داخل المجتمع أولا»، موضحا أن نشر الوعي داخل المجتمع يقضي على نسبة كبيرة للغاية من تلك الظاهرة، ويتبقى جزء غير مستجيب للحملات التوعية يجب مقابلته بتشديد العقوبة والقانون.