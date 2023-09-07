«كورال أون» يقدم حفلا غنائيا ناجحا في ساقية الصاوي بحضور جماهيري كبير

قدم فريق «كورال أون»، حفلاً غنائيا في ساقية الصاوي، وسط حضور جماهيري كبير للغاية، وقدم عدد من أشهر الأغنيات، بناء على رغبة الجمهور، وكانت البداية مع أغنية «ألف ليلة وليلة» ثم بعدها ميدلي للفنان عمرو دياب، وميدلي للفنان محمد منير.

مؤمن خليل يشارك في الحفل

وشارك في الحفل الفنان مؤمن خليل، نجم برنامج «آراب أيدول»، وقدم أغنية «بهية» وبعدها أغنية «بحبك وحشتيني» مع قائد الفريق المايسترو محمود صابر.

فريق «كورال أون» تم تأسيسه عام 2022، على يد مؤسسه المايسترو محمود صابر، ويضم أكثر من 200 فرد ما بين طلبة جامعيين من جامعة عين شمس وما دونها، وشارك الفريق في عدد من الاعمال الفنية مثل أغنية «حماة وطن» للفنان محمد نور، وغيرها من الأعمال.