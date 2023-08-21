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«مساء DMC» يستضيف «كورال أون».. ومايسترو الفرقة: هدفنا نلف الدنيا

كتب:

محمد عزالدين
11:02 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
كورال أون

كورال أون

خصص برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، فقرة فنية في حلقة اليوم، إذ استضافت فرقة «كورال أون»، التي أحيت مجموعة من الأغاني المشهورة لعمالقة المطربين في مصر والوطن العربي، لكن على طريقتهم الخاصة.

نقدم الأغاني بحب شديد

وقال المايسترو محمود صابر، مؤسس كورال أون، إن الفرقة تقدم الأغاني بحب شديد، خاصة أن مثل هذه الأعمال تخرج طاقة من داخلهم، ومن ثم شيء مفيد.

وتابع: «نحلم بأن تتسع دائرة الفرقة، وعرض أعمالهم في الدول العربية، وهذا متاح من خلال السوشيال ميديا، والتي تمثلت في عالم مفتوح ليس فقط في مصر ولكن في الدول الأخرى، ومن ثم هذا يجعلنا ظاهرين، وأصبحنا نتصدر ترند التيك توك مرات عديدة بسبب فيديوهاتنا حيث قدمنا عرض خليجي وصل الفيديو الخاص به إلى مليون و300 ألف مشاهدة».

المشاركة في تحدي القراءة العربي

وأعلن أن الكورال سيشارك قريبا في تحدي القراءة العربي، حيث أجروا معهم تقريراً تلفزيونياً، ما سيتيح مستقبلا معرفة الناس بهم بشكل أكبر في مصر والوطن العربي.

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