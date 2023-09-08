ما سبب ضعف شبكة الواي فاي؟.. احذر أجهزة تقوية الإشارة

حرصت «البوابة العربية للتقنية» على سرد العادات الخاطئة ينتج عنها ضعف سرعة الإنترنت في شبكة الواي فاي المنزلية، ما يعيق أصحابها عن أداء أعمالهم، ويسبب لهم مشكلة كبيرة، لا سيما أولئلك الذين يعلمون من المنزل بصفة مستمرة.

عادات خاطئة ينتج عنها ضعف شبكة الواي فاي

وأولى هذه العادات الخاطئة هي كثرة عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة؛ إذ أن إيصال أجهزة متعددة بشبكة الواي فاي، مثل الهواتف أو كاميرات المراقبة والتليفزيون يزيد من الضغط على الشبكة وبطئها، إلى جانب أيضًا وجود أكثر من جسم صلب بين جهاز الراوتر والأجهزة الذكية المتصلة بالشبكة، مثل الجدران أو الأبواب، من ضمن الأسباب التي ينتج عنها ضعف في شبكة الإنترنت المنزلي.

من العادات الأخرى التي تسبب ضعف شبكة الواي فاي هي وجود الكثير من شبكات الواي في منطقة واحدة من ضمن الأسباب التي ينتج عنها ضعف شبكة الأنترنت؛ إذ أنها تستهلك عرض النطاق الترددي المتاح frequency bandwidth، ويمكن تجاوز هذه المشكلة من خلال توصيل بعض الأجهزة بالإنترنت باستخدام Ethernet، بدلًا من الواي فاي، بالإضافة أيضًا إلى استخدام كابلات رديئة التوصيل؛ إذ إن هذه الكابلات تضعف توصيل شبكة الإنترنت، ويمكن تجاوز هذه المشكلة من خلال الحرص على استخدام كابلات جيدة، وذلك من خلال التأكد من الرقم الظاهر بجانب كلمة Cat الذي يدل على مواصفات هذا الكابل.

استخدام أجهزة تقوية إشارة الواي فاي

كما يعتبر استخدام أجهزة تقوية إشارة الواي فاي من العادات الخاطئة التي تضعف سرعة الانترنت؛ إذ أنها غالبًا ما تفشل هذه الأجهزة في معالجة المشكلة التي تواجهها شبكة الواي فاي، وقد تجعل الأمور أسوأ، ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى استخدام نظام واي فاي شبكي mesh wi-fi system، أو نظام UniFi الذي يتيح إضافة نقاط وصول حسب الحاجة.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــــا.