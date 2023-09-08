حصاد «الهجرة» في أسبوع.. افتتاح المعرض الدولي الـ15 لصناعة الورق

أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، رسميًا فعاليات أولى معسكرات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية»، الذي تنظمه وزارة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس، باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية، وبالتعاون مع شركة «الزمرة»، وبمشاركة نحو 45 طفلًا.

المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة

وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة بمركز مصر للمعارض الدولية، كما تفقدت سيادتها الجناح الخاص بالشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات «أملكو»، التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حسن الجراحي رجل الأعمال المصري بالمملكة العربية السعودية.

وشاركت وزيرة الهجرة، في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، لكشف تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة «أولادنا».

واستقبلت بيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، لاستكمال المباحثات الثنائية تمهيدًا لإطلاق تعاون مع الجانب الهولندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية، وأيضا السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال، للتباحث حول عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لتحقيق الفائدة للبلدين.

وعقدت «جندي»، اجتماعا بمجموعة من الشباب المصريين بالخارج الممثلين عن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، الذين يقضون فترة تدريب في الوزارة، لمناقشة أفكارهم الخاصة باستراتيجية عمل المركز.

واستقبلت الدكتور نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة والدول العربية، لبحث أوجه التعاون بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونكسو في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك.

التعاون مع منظمة اليونسكو

كما رحبت الوزيرة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مجالات العمل المشتركة، بما يخدم تحقيق أهداف المبادرات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، ومن المهم أن نتخذ البعد الثقافي في التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في لقاء عقده مع وزيرة الهجرة، موقف عددٍ من التيسيرات والمُحفزات المُقدمة للمصريين بالخارج، وأكد أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم.

وشاركت وزيرة الهجرة، في اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة مدبولي، وبحضور وزراء التموين والصحة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاتصالات والإسكان والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل، وكذلك مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

والتقت بميساء جيوشي لإجراء حوار ثري مع مجلة «الدبلوماسي» المصرية الشهرية التي تصدر عن النادي الدبلوماسي المصري منذ 1992، وهو أول حوار للسيدة الوزيرة مع المجلة منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة.