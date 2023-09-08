في ذكرى رحيلها.. العائلة المالكة تختفي والملك يقضي اليوم في اسكتلندا

يصادف اليوم 8 سبتمبر لعام 2023 الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي جلست على عرش بريطانيا 70 عامًا، إذ تستعد العائلة المالكة لإقامة عدد من الوجبات الملكية لإحياء ذكراها، إلا إن ما يبدو غريبًا في ذكرى الإحياء الأولى للملكة إليزابيث الثانية، أن الملك تشارلز الثالث لن يظهر علنًا في الذكرى الأولى لوفاة والدته، والأمر يقتصر على تواجد أمير وأميرة ويلز، الأمير وليم وكيت ميدلتون، كونهم المسؤلين عن إقامة الواجبات الملكية في هذا اليوم وفقًا لتقارير بريطانية.

وداع وذكرى تأبين

كان توديعها مهيبًا تم التحضير له مسبقًأ، ليضم العديد من الفعاليات بحضور الآف الأشخاص، فكيف ستجري فعاليات ذكرى رحيلها الأولى، التي تهدف لتكريم روحها بعد مرور عام على رحيلها عن عمر ناهز الـ90 عامًا، وتبدأ ذكرى الرحيل عبر بيان يلقيه الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى البريطانيين تكريمًا لإرث الملكة، ولم تحدد بعد الطريقة التي سيتم بها إلقاء البيان حتى الآن.

غياب الملك في ذكرى رحيل والدته

أشار متحدث باسم العائلة المالكة، أن الملك تشارلز الثالث لن يظهر علنًا في ذكرى وفاة والدته، ولن يكون هناك تجمع عائلي رسمي في الذكرى، حيث يرغب في تذكرها بشكل شخصي عبر قضاء اليوم منفردًا ومعزلا عن الجميع، «سيقضي الملك تشارلز الثالث اليوم بهدوء وبشكل خاص، في قلعة بالمورال في اسكتلندا، المكان الذي شهد وفاتها العام الماضي» بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

حصلت الملكة إليزابيث الثانية على العديد من الامتيازات، منها طباعة صورة إليزابيث الثانية على عملة 35 دولة، لتحطم الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس كأكثر شخصية وضعت صورتها على عملات حول العالم، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد ميلادها مرتين في السنة، لتعد الشخص الوحيد حول العالم إذ أ يتم الاحتفال بعيد ميلادها الحقيقي بشكل خاص في 21 أبريل، ثم يحتفل بعيد ميلادها الملكي 2 يونيو بحفل Trooping the Colour، والذي يعد له ترتيبات خاصة من قبل المملكة ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل بالضغط هــــــــــــــــــــنا