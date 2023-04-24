حصول فريق مخرجي بث جنازة الملكة إليزابيث الثانية على جوائز «بافتا»

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، المعروفة باسم «بافتا»، أمس الأحد، حصول فريق المخرجين المسؤولين عن بث جنازة الملكة إليزابيث الثانية على جوائز «بافتا تي في كرافت» في فئتين.

وتأسست الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، المعروفة باسم «بافتا» في عام 1947 على يد المخرج البريطاني ديفيد لين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الإخراج من 8 أشخاص

وحصل فريق المخرجين المكون من 8 أشخاص على جوائز في ترشيحات أفضل صوت وأفضل فريق إخراج.

وفاة الملكة إليزابيث

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عامًا، في 8 سبتمبر 2022 في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عامًا.