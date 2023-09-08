عاجل.. مصير أزمة حسين الشحات والشيبي.. وتفاصيل القرار المنتظر

كشف مصدر داخل لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مصير شكوى نادي بيراميدز، ضد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش أزمته مع المغربي حسين الشيبي، لاعب الفريق، خلال مباراة الفريقين في مسابقة الدوري المصري في الموسم المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن سبورت» أن اللجنة ستحسم هذا الأسبوع قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي عقب اجتماع ستعقده لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضح المصدر أن لجنة التظلمات حتى الآن تتجه إلى التأكيد على عقوبة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والاكتفاء بعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، مشيرًا إلى أنه لن يحدث جديد.

مشادة بين حسين الشحات والشيبي

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري قد شهدت مشادة قوية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي عقب نهاية المباراة أدت إلى إعلان لجنة المسابقات إيقاف لاعب الأهلي لمدة مباراتين.

بيراميدز يتظلم على عقوبة حسين الشحات

وتقدم نادي بيراميدز بتظلم ضد العقوبة الموقعة على حسين الشحات مطالبًا بإيقاف اللاعب مدة أطول مؤكدًا حدوث اعتداء لفظي من لاعب الأهلي على محمد الشيبي.