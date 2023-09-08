داليا الإتربي لـ«مناظرة التنسيقية»: غياب الواعظ الديني وراء زيادة العنف الأسري

قالت الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن غياب الواعظ الديني سبب رئيسي في ارتفاع معدلات العنف الأسري، موضحة أن الشعب المصري متدين بطبعه ودائما ما يلجأ إلى الواعظ الديني.

مناظرة التنسيقية حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري؟»

وأضافت الإتربي، خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري»، أن هناك لغطا في كثير من المشكلات بين الزوج والزوجة وكذلك في تربية الأبناء، لذلك لا بد من اللجوء إلى الواعظ الديني الذي يفصل في المشكلات بين أفراد الأسرة وتوعيتهم التوعية الدينية الصحيحة ويقدم لهم الدعم النفسي والاجتماعي أيضا بجانب البعد الديني.

أدار الحوار خلال المناظرة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

صالونات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.