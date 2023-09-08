«التنسيقية» تعقد مناظرة حول علاقة غياب الواعظ الديني بالعنف الأسري

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السادسة مساءً، مناظرة حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري؟»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

العنف الأسري وأسبابه

وأضافت التنسيقية في بيان لها، أنّ المناظرة سوف تتناول المناظرة، مسألة العنف الأسري وأسبابه، وبالتحديد دور الواعظ الديني في المسألة.

يدير الحوار خلال المناظرة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تبادل الرؤى حول المشروعات الصغيرة

وكانت عقدت التنسيقية، الثلاثاء الماضي، صالونا لمناقشة سبل مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وأهداف خريطة الصناعة، وناقشت الجلسة الأولى من الصالون قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار»، بينما شهدت الجلسة الثانية مناقشة خريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، وكذلك تبادل الرؤى حول المشروعات الصغيرة، والسياسات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات ذات التقنية العالية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.