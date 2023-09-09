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حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي.. مديرك يشعر بالرضا عنك

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
برج الجدي

برج الجدي

برج الجدي هو البرج العاشر من الأبراج الفلكية، ينتمي الى مجموعة الابراج الترابية، ويولد أصحاب برج الجدي ما بين 22 من شهر ديسمبر و20 من شهر يناير، ويميز مواليد برج الجدي بالشخصية المستقلة ورغم ذلك لا يتخلون عن الغير، لكنهم يحبون دائماً الاستقلالية الداخلية وعدم التحكم فيهم في الحياة، خاصة بما يتعلق بالحياة المهنية والعملية.

ومن خلال التقرير التالي نوضح حظك اليوم برج الجدي السبت 9-9-2023 على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق الموقع الخاص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تصنح الأفلاك برج الجدي بالابتعاد عن الدخول فى تفاصيل تتسبب في خلق مشكلات بينه وبين شريك حياته.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

أما على الصعيد المهني تشعر بالرضا بسبب إخلاصك فى عملك، وعليك أن تتجنب الحجج فى الاجتماعات.

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بقلم صفية النجار