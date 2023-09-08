مدير مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل تحاول تشوية الحقائق حول نصر أكتوبر 

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن إسرائيل تحاول تشويه الحقائق فى كل ذكرى يحتفل بها الشعب المصري بانتصار أكتوبر العظيمة، خاصة أننا نقترب من الاحتفال بالذكرى الـ50 على مرور هذا النصر العظيم وبالتالي كان من المتوقع أن تقوم إسرائيل بمثل هذة الروايات أو السرديات الإسرائيلية المغلوطة والكاذبة.

نصر أكتوبر أصاب إسرائيل بالارتباك والصدمة

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنه بالعودة إلى نصر أكتوبر لم يكن بالمسألة السهلة على الجانب الإسرائيلي، حيث إن نصر أكتوبر أصاب إسرائيل بدرجة كبيرة من الارتباك والصدمة وهذة الصدمة ما زالت قائمة حتى الآن بسبب عبقرية قرار الحرب والتكتيكات التى استخدمت وحالة الغموض الاستراتيجي التي تم بناؤها قبل الحرب.

وتابع: حرب أكتوبر كانت عملًَا عبقريًا أصاب إسرائيل بدرجة كبيرة من الصدمة والارتباك لم تفق منها إسرائيل حتى الآن، وبالتالي ستظل أمامها معضلة كبيرة وهي كيف يمكن تزييف وعى الأجيال ليس فقط الأجيال العربية المصرية ولكن الأجيال الإسرائيلية نفسها.

تحاول إسرائيل تشوية وعي الأجيال

واستكمل: في كل مرة ستحاول إسرائيل تشوية وعى الأجيال الحاضرة ومسألة أشرف مروان هي واحدة من الأكاذيب الكبري التى تروجها إسرائيل حول وطنية أشرف مروان وحول رواياتها بأنه كان عميلًا إسرائيليا أو عميلا مزدوجا وكلها أكاذيب تأكدت حتى بالروايات أو الوثائق الإسرائيلية التى أفرج عنها فى مناسبات مختلفة، وكلها تتسم بدرجة كبيرة بالإرتباك والتناقض فيما يتعلق بالحقائق بما فيها حقيقة أشرف مروان والدور الذى لعبه فى خدمة الاستراتيجية المصرية.