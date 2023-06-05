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خبير شؤون عربية يشرح لـ«القاهرة الإخبارية» استراتيجية السادات في حرب أكتوبر

كتب:

محمد أيمن سالم
09:50 م | الإثنين 05 يونيو 2023
الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة

الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، الخبير في الشؤون العربية، إن التوجيه الاستراتيجي الذي كلف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، بصياغته في حرب أكتوبر، كان الباعث الرئيسي عليه هو كسر نظرية الأمن الإسرائيلي، وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة وإقناعه أن الحرب ليست السبيل لتحقيق الأهداف السياسية.

أهداف مصر من حرب 1973

وأضاف أبوشامة، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة القاهرة الإخبارية، أن نقطة الانطلاق هذه مهمة جدا لفهم أهداف مصر من حرب 1973 التي عكسها هذا التوجيه الاستراتيجي التاريخي الموجود في كل أدبيات العسكرية المصرية، ويوضح نظرية مصر في التعامل مع قضية الحرب والسلام.

مصر عقيدتها الأساسية هي السلام

ولفت إلى أن مصر عقيدتها الأساسية هي السلام، ولا تلجأ للحرب إلا دفاعا عن أراضيها أو لاستعادة أراضيها التي سُرقت في غفلة من الزمن، وفي 1973 لم يكن الانتصار عسكريا فقط، بل كان عسكريا وسياسيا وإعلاميا.

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بقلم محمد أيمن سالم