عقيد متقاعد في الجيش الإسرائيلي: السادات أسس جهاز مخابرات متميز من العدم

قال شمعون منديس، العقيد المتقاعد في الاستخبارات الإسرائيلية، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أسس جهاز استخبارات متميز من العدم، لكي يخدم الجيش المصري كجهاز معلومات.

تأسيس جهاز الاستخبارات المصري

وأضاف، خلال محاضرة له، أن بناء جهاز استخباراتي مصري، بدأ عندما اتصل السادات بوزير الحربية المشير أحمد إسماعيل، وأخبره أن يبلغ اللواء فؤاد نصار، بأنه مكلف بتولي رئاسة الاستخبارات العسكرية.

وتابع بأنه عندما أبلغ وزير الحربية اللواء فؤاد نصار برغبة الرئيس برئاسة الاستخبارات العسكرية المصرية، في توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات رفض قائلا: «أنا لواء مشاة، لا افهم أي شيء فيما يخص الاستخبارات، فكيف تريد مني أن أصبح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية»، فرد عليه قائلا: «إنها رغبة الرئيس».

نصار طلب مهلة لدراسة الموضوع

واستطر منديس، أن اللواء نصار طلب مهلة لدراسة الموضوع، وهو ما أبلغه وزير الحربية للرئيس السادات، فوافق على إعطاء نصار مهلة 3 أشهر، لكن نصار طلب أن تكون المهلة 9 أشهر وأصر على ذلك.

وتابع بأن السادات شعر بالغضب، فقال لفؤاد نصار «أنت تملي شروطك عليا» فرد نصار: «أنا لا أضع شروط.. مصر هي من تضع الشروط، إنت تطلب مننا مهمة، لكن نحن من سنحارب، وإن أخطأت الهدف فإن مصر يمكن أن تباد»، فاحترم السادات هذا الموقف ووافق على المهلة بالكامل.

وأضاف العقيد الإسرائيلي، أن نصار ظل يدرس الأمر لمدة 3 أشهر، ثم اتصل بالسادات، قائلا: «إن اليهود لديهم نقطة ضعف واحدة يجب أن نعمل عليها، إنها الـ48 ساعة منذ أن يعلموا بالحرب حتى إتمام التعبئة العامة، في تلك اللحظة نستطيع أن نوجه لهم الضربة» فاقتنع السادات وأسس جهاز الاستخبارات العسكري.

نصار حول بدو سيناء إلى رادارات بشرية

وأوضح أن السادات، خلال تأسيس جهاز المخابرات العسكرية عمل من خلال محورين الأول استراتيجي والثاني تكتيكي، وعمل فؤاد نصار على المحور التكتيكي حيث جند بدو سيناء، فأعطى لهم رتب الضباط ودربهم على أحدث الأجهزة وقتها، وأخبرهم أن كل ما عليهم فعله هو الإبلاغ عن وجود دبابات أو معسكرات إسرائيلية.

وأضاف أنه استطاع تحويل بدو سيناء إلى رادارات بشرية، موضحًا أن على المستوى الاستراتيجي فقد قام بتجنيد أشرف مروان، وتم اختياره لأنه لم يعمل تحت قيادة أحد ولم يحاولوا الاقتراب منه، مؤكدًا أن مروان كان رجل السادات وتحت قياداته فقط، ومنحه في خطاب تعيينه كافة صلاحيات الرئيس.