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انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي بعد قليل

كتب:

أحمد شوقي
07:54 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
قناة إكسترا نيوز

قناة إكسترا نيوز

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها، أنه بعد قليل ستنطلق قمة مجموعة العشرين بالهند، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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