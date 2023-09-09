انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي بعد قليل كتب: أحمد شوقي 07:54 ص | السبت 09 سبتمبر 2023 قناة إكسترا نيوز أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها، أنه بعد قليل ستنطلق قمة مجموعة العشرين بالهند، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إكسترا نيوز: السيسي سيركز في قمة العشرين على موضوعات تهم الدول النامية والأفريقية الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.. (فيديو) وزير الصحة: الرئيس السيسي كلف بانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سنويا «الزراعة»: الرئيس السيسي قدم دعما غير محدود للفلاح منذ توليه الرئاسة إكسترا نيوز السيسي مجموعة العشرين بقلم أحمد شوقي