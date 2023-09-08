«الزراعة»: الرئيس السيسي قدم دعما غير محدود للفلاح منذ توليه الرئاسة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقدّر جيداً ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائماً نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى له، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية والتوسع فى إنتاج التقاوى الجيدة المعتمَدة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والأوبئة وتقديم جميع سبل الدعم الفنى للفلاح، حتى يواكب التطور العالمى فى قطاع الزراعة.

وقال وزير الزراعة إن الرئيس السيسى أخذ على عاتقه، منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعى بشكل غير مسبوق وقدّم دعماً مستمراً للفلاح، تقديراً لمسيرته وعطائه الذى لا ينقطع، وتكليلاً لجهوده طوال السنوات السابقة وتكريماً له على ما بذله من جهد منقطع النظير، وحرصه على تأمين غذاء المصريين، ومساندة دولته فى وقت الأزمات، مشيراً إلى أن الاحتفال بعيد الفلاح الـ71 هذا العام يأتى تقديراً لدوره المهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية.

«القصير»: الرئيس اهتم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية

وأضاف «القصير» أن معدن الفلاح تجلى فى وقت الأزمات ولم يتخلّ أبداً عن دوره فى العمل والإنتاج على مر العصور، موضحاً أن الفلاح المصرى العظيم سطَّر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففى الوقت الذى توقف فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، ورغم حالة الركود التى سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبى الفلاح المصرى أن يتوقف عن الإنتاج وواصل العمل بكل إخلاص وتفانٍ، متحدياً الأزمة والجائحة التى يمر بها العالم، لتحقيق الأمن الغذائى، بل وحرص على زيادة إنتاجية محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية فى مصر، والتى شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.

الشناوي: إحياء المشروع القومي للبتلو وتحديث مراكز تجميع الألبان وزراعة القصب بالشتل

من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن الرئيس السيسى أطلق العديد من المبادرات القومية المهمة التى من شأنها دعم المزارعين وزيادة إنتاجيتهم وزيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، وهى المشروعات التى تعمل على تنفيذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتكليفات مباشرة من الرئيس السيسى، والسيد القصير وزير الزراعة، ومنها على سبيل المثال: المشروع القومى لإعادة إحياء البتلو، ومشروع تحديث وتطوير الرى، ومشروع تحديث مراكز تجميع الألبان، ومشروع زراعة القصب بالشتل، وتطوير منظومة القطن، كذلك المشروع القومى لإنتاج بذور وتقاوى الخضر محلياً، للحد من فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفيرها فى وقت الأزمات.

وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بإطلاق القوافل البيطرية فى قرى ونجوع مصر لدعم المربين وعلاج ماشيتهم بالمجان، بجانب حملات تحصين الماشية وبرامج تحسين السلالات، فضلاً عن تفعيل الزراعات التعاقدية لمحاصيل القمح وبنجر السكر وفول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، وغيرها، وتحديد أسعار المحاصيل قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ، وبهدف ضمان حصول الفلاح على عائد مُجزٍ لمحصوله.

وأشار إلى أن هناك زيادة فى الدعم المقدم من الدولة لتمويل مشروعات الإنتاج الزراعى ومشروعات المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى والقرية، وتوفير فرص العمل لأبناء القرى من الشباب ودعم وتنمية المرأة الريفية والمعيلة، بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الفترة الحالية شهدت التوسع فى خدمات الإرشاد الزراعى وتقديم الدعم الفنى للمزارعين والتواصل المستمر معهم فى الحقول وتعميق دور الجمعيات الزراعية من جديد لمساندة الفلاحين، بجانب الخدمات التى يتم تقديمها لأبناء سيناء وتنميتها، وإنشاء التجمعات التنموية بها لدمج أبنائها فى جميع عمليات التنمية.