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السيسي يجري عددا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة العشرين بالهند

كتب:

محمد أبو عمرة
08:47 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الرئيس السيسي وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، في الهند.

والتقى الرئيس، مع كلٍ من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

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