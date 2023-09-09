السيسي يجري عددا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة العشرين بالهند

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، في الهند.

والتقى الرئيس، مع كلٍ من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.