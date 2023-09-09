حزب المؤتمر: مشاركة السيسي في قمة العشرين يعكس مكانة مصر الإقليمية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين «G20» بمدينة نيودلهي، والتي تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تؤكد مكانة مصر الإقليمية والأفريقية، وأن القاهرة أصبحت حجر الزاوية للمنطقة.

تحديات اقتصادية ضخمة

وأشار السعيد غنيم في بيان له منذ قليل، إلى أن مصر تمثل بوابة القارة الأفريقية، ومن ثم تأتي هذه القمة فى ظل تحديات اقتصادية ضخمة تواجه جميع دول العالم، ومن ثم سيكون لملف الاستثمار حضور بقوة على مائدة المناقشات، من خلال البحث عن توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار السياسي فى المنطقة وتسعى لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى القارة ايضا.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المشاركة سيكون لها دور كبير فى تيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمى، لتوفير المزيد من الفرص والمزايا المتبادلة التى تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف، وضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحق.

مجموعة العشرين

وتابع الخبير الاقتصادي، بأن حجم ناتج الاتحاد الأفريقي بلغ 3 تريليونات دولار عام 2022، وهو ما يشكل إضافة قوية للمجموعة، لاسيما في ظل ما تزخر به القارة من ثروات، تجذب أنظار المنافسين الإقليميين والدوليين، ومن ثم ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم سيكون إضافة قوية للمجموعة.