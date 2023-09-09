حصول «الرعاية الصحية» على شهادة جينيس في التوعية بالكشف المبكر عن السرطان

تسلم الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، نسخة من شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل أكبر علامة للتوعية بالسرطان في العالم بمصر، والتي وصلت مساحتها لـ 5783.7 مترًا مربعًا تحت اسم مبادرة رئيس الجمهورية «الكشف المبكر عن الأورام السرطانية» لدعم خدمات صحة المرأة.

تنفيذ مبادرة «رحلة الألف كيلو»

وأشار «السبكي»، إلى تنفيذ «رحلة الألف كيلو» المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار «اسبقي بخطوة» بعدد من محافظات الجمهورية، بداية من 15 سبتمبر الجاري، بهدف التوعية والتدريب، وذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، لافتًا إلى أنه تنطلق من الإسكندرية وتنتقل لمحافظات الصعيد وتختتم في القاهرة، وتستهدف صحة المرأة والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.

أهداف رؤية مصر 2030

وأوضح «السبكي»، أنه سيتم تنفيذ «رحلة الألف كيلو» تحت شعار «اسبقي بخطوة» للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم لدى النساء بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بمحافظتي الأقصر، وأسوان في المرحلة الأولى، فيما سيتم تنفيذها في بورسعيد، وجنوب سيناء، وباقي محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية، وذلك إضافة إلى التوعية بعمليات توجيه السيدات للمتابعة الدورية، والتدريب لمقدمي الخدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لتعزيز تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية.

وأكد «السبكي»، حرصه الكامل على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية في العمل بمنظور مفهوم الدولة الشامل، ومشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في البناء والتنمية، لإثراء وتكامل الخدمات، وضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وتحقيق حياة كريمة لهم، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.