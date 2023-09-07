تعاون بين «الرعاية الصحية» و«باير العالمية» لإنشاء مراكز لعلاج الهيموفيليا

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور هيوجو هاجن، الممثل الأول لشركة باير ورئيس القسم القطري لباير الشرق الأوسط، لمناقشة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية.

جرت المناقشة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.

إنشاء مراكز تميز لاكتشاف وعلاج الهيموفيليا

وناقش اللقاء، تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة باير في مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى الأورام والكُلى، وتطبيق أحدث أساليب التدريب لمقدمي الخدمة الصحية؛ لخلق قدرات طبية من المتخصصين، ويهدف هذا التعاون أيضًا إلى إنشاء مراكز تميز لاكتشاف وعلاج الهيموفيليا وأمراض الدم بمحافظات القناة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع باير، مشيرًا إلى أنّ هيئة الرعاية الصحية نجحت من خلال نموذج الشراكات الدولية في إطلاق 30 مبادرة صحية إضافية بمحافظات التأمين الصحي الشامل دون تحميل الموازنة أعباء مالية.

علاج وتشخيص أمراض الدم

وتابع السبكي بأنهم يستهدفون توسيع قاعدة التعاون مع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الطبية والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أنّ الشراكة مع باير خطوة مهمة نحو تعزيز الرعاية الصحية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الصحة في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هيوجو هاجن، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، متابعًا بأن الشراكة مع كيان صحي ناجح كهيئة الرعاية المصرية يساعدنا في تحقيق رؤيتنا في توفير أفضل وأحدث العلاجات لمرضانا، ومشيرًا إلى السعي لنشر مراكز تميز لعلاج وتشخيص أمراض الدم.

وأكد أنّ مجمع الإسماعيلية الطبي مؤهل ليكون أول مركز في مصر، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول إلى خدمات عالية الجودة للمرضى.