موعد نزول آيفون 15 برو Max وسعره.. «بـ4 ألوان ومقاوم للغبار»

بعد إعلان شركة «آبل» الأمريكية، عن قرب إصدار هاتف آيفون iphone 15، خلال سبتمبر الجاري، زاد البحث قِبل محبي اقتناء هواتف آيفون حول العالم عن موعد نزول آيفون 15 برو Max وسعره.

موعد نزول آيفون 15 برو Max وسعره

وحول توضيح موعد نزول آيفون 15 برو Max وسعره، فإن شركة «آبل»، أوضحت أنه سيتم إقامة فعالية كبرى الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 10.00 صباحًا والساعة 8.00 مساءً بتوقيت مكة والقاهرة، وأنه سيتم خلالها إطلاق منتجات أخرى للشركة، وهي AirPods، وساعة Apple Watch الذكية، وفقًا لموقع «bloomberg».

ووفقًا لِما كشفته عدة تسريبات قبل إطلاق هاتف آيفون 15 برو Max بشكل رسمي، فإن الهاتف سيتوفر بأربعة ألوان هي الأسود والفضي والذهبي والأرجواني، ويقاوم الماء والغبار، كما يتمتع بإمكانية التقاط الصور بزاوية واسعة، ووضع التصوير السينمائي، مع حماية قوية من خلال مستشعر بصمة الأصابع المدمج في الشاشة.

مستشعر بصمة الأصابع المدمج في الشاشة

كما يتميز هاتف آيفون 15 برو Max بإمكانية تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision وHDR، ووضع التصوير السينمائي «Cinematic mode»، والتصوير بالحركة البطيئة «Slow Motion»، وأيضًا حماية قوية من خلال مستشعر بصمة الأصابع المدمج في الشاشة، وإمكانية التعرف على الوجه «Face ID»، من المتوقع أن يتم إصداره خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.

سعر هاتف آيفون 15 برو max

وبحسب ما ذكره موقع «GSMArena»، فمن المتوقع أن يُتاح هاتف آيفون 15 برو max في الأسواق بسعر 1200 دولار، أي حوالي 37 ألف جنيه مصري، بينما أشارت تقارير أخرى أنه ممن المتوقع أن يتاح هاتف آيفون 15 برو max بسعر 2100 دولار، أي حوالي أكثر من 64 ألف جنيه مصري.. ولمعرفة مزيد من التفاصيل، اضغط هنــــــــــــا.