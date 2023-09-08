قبل إطلاقه بأيام.. اعرف سعر ومميزات هاتف آيفون iphone 15

أعلنت شركة «آبل» الأمريكية، أن الإعلان عن هاتف آيفون iphone 15 سيكون في شهر سبتمبر الجاري، من خلال إقامة فعالية كبيرة ستتضمن أيضًا الكشف عن بعض الإصدارات الحديثة للشركة، وهي AirPods، وساعة Apple Watch الذكية، وفقًا لموقع «bloomberg»، فالفعالية ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 10.00 صباحًا والساعة 8.00 مساءً بتوقيت مكة والقاهرة.

سعر ومميزات هاتف آيفون iphone 15

وقبل أيام من الإعلان عن الإصدار الجديد من سلسلة هواتف آيفون، يمكن توضيح سعر ومميزات هاتف آيفون iphone 15، وفقًا للتسريبات التي ظهرت عنه، ومنها أنه سيأتي متضمنًا شاشة بحجم 6.7 بوصة – 120 هرتز، وذاكرة 128/256/512 جيجابايت – 1 تيرابايت، ومعالج Apple A17 Bionic، ودقة كاميرا 12 – 15 ميجابكسل، ورام 8 جيجا، وبطارية 4852 مللي أمبير – 35 وات، وسرعة إنترنت 1.2G – 4G.

وبحسب ما ذكرت «MacRumors»ـ فإنه من المتوقع أن يأتي هاتف آيفون iphone 15 بلون أزرق غامق مع درجة رمادية، سيكون الظل الأزرق متاحًا في مادة التيتانيوم الجديدة، وسيكون له طلاء مصقول، على عكس الفولاذ المقاوم للصدأ الذي كان لدى إصدارات Apple في الماضي.

وعلى الرغم من إطلاق شركة Apple سابقًا، أجهزة iPhone زرقاء اللون، إلا أنه من المتوقع إطلاقه أغمق وأكثر رمادية ويستخدم كنموذج أولي لاختبار متانة طلاء PVD على مادة التيتانيوم الجديدة.

سعر هاتف آيفون iphone 15

وحول ما يتعلق بالسعر المتوقع لهاتف آيفون iphone 15، فإنه ووفقًا للتسريبات أيضًا فأنه من المتوقع أن يصل سعر هاتف آيفون iphone 15 لنحو 1200 دولار أمريكي، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن السعر سيكون 2100 دولار أمريكي.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنـــــــــــا.