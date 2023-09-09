منها النوم والجلوس.. أسباب تنميل الأطراف وطرق العلاج

تنميل الأطراف، يشعر به الشخص في أصابع اليدين والقدمين، فضلا عن الذراعين والساقين، بسبب عدة عوامل أبرزها وضعيات النوم أو الجلوس بشكل خاطئ لفترة قد تصل لعدة دقائق، نتيجة لحدوث خلل في الإشارات الكهربائية العصبية، حسب ما نشره موقع «مايو كلينيك»، كما أن تنميل الأطراف قد يشير إلى وجود حالة طبية طارئة مثل السكتة الدماغية.

ويصاحب تنميل الأطراف عدة أعراض مختلفة منها السكتة الدماغية، ومرض السكري، والصداع النصفي، الانزلاق الغضروفي «الديسك»، أو ضغط أحد الأعصاب بين الفقرات، التعرض للدغة الحشرات، ارتفاع نسبة الكحول في الدم، تلف الجلد نتيجة للإصابة بالحزام الناري أو قضمة الصقيع، حسب ما ورد عن موقع منظمة الصحة العالمية.

علاج تنميل الأطراف

طرق مختلفة تساعد في علاج تنميل الأطراف والتخفيف من حدتها، حسب ما أوضحها هشام صابر، استشاري العلاج الطبيعي، منها التدليك المستمر لزيادة تدفق الدم إلى الأعصاب، واستخدام الكمادات الباردة، وعبوات الثلج لتحسين تدفق الدم إلى مكان الخدر أو التنميل.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالفيتامينات خاصة فيتامين «بـ12»، والمعادن التي تحسن من صحة الأعصاب، ضمن طرق علاج تنميل الأطراف، وفق ما رواه استشاري العلاج الطبيعي، خلال حديثه لـ«الوطن»، لابد من اتباعه حتى يخفف من حدة ألم التنميل، والحصول على عدد ساعات نوم كافية.

الوقاية من تنميل الأطراف

ولسبل الوقاية من تنميل الأطراف المستمر، خاصة عند الجلوس أو النوم بشكل خاطئ، شدد «صابر»، على ضرورة تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن والالتزام بجميع الأدوية اللازمة للعلاج، إضافة إلى الابتعاد عن كل ما يسبب أو يزيد من أعراض الانزلاق الغضروفي، وعدم الفرط بتناول الكحول، والابتعاد عن التدخين، ممارسة الرياضة بانتظام، لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــا