الآثار الجانبية للقاح موديرنا: منها تنميل في العضلات

يبحث كثير من المواطنين عن الآثار الجانبية للقاح موديرنا، وذلك بعد توافره في مراكز التطعيم المختلفة بمراكز الجمهورية، ويعتبر لقاح موديرنا عبارة عن جرعتين تفصل بينهما مدة زمنية تصل إلى 21 يوما، وتم طرح جرعات لقاح موديرنا بعد التأكد من عدم وجود أي آثار جانبية غير معتادة عند الحصول على جرعات اللقاح.

الآثار الجانبية للقاح موديرنا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الآثار الجانبية للقاح موديرنا تتشابه كثيرا مع باقي أعراض لقاحات كورونا المختلفة التي يتم توافرها في مراكز التطعيم المختلفة، وأن هذه الأعراض تظهر عقب الحصول على جرعة من لقاح موديرنا وتتمثل هذه الأعراض في:

- ألم في مفاصل الجسم والعضلات

- ارتفاع درجة الحرارة

- الشعور بالإرهاق

- إحمرار أو تورم مكان الحقن

- تنميل في عضلات الجسم

- حكة بصورة متقطعة

- حكة مكان حصول على الجرعة

الآثار الجانبية للقاح موديرنا تتشابه مع اللقاحات الأخرى

وأكدت وزارة الصحة، على أن الآثار الجانبية للقاح كورونا بشكل عام هي أعراض تشبه أي لقاحات وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم في حال دخول أي لقاح وليس لقاح كورونا فقط، وهذه الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تدع إلى الذهاب للطبيب.

مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تستخدم للتطعيم ضد فيروس كورونا وتقلل من الأعراض الجانبية الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والسيطرة على الوباء.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وشددت وزارة الصحة على المواطنين على أهمية الحصول على الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان وكتابة البيانات، وفقا للخانات المحددة، بالإضافة إلى الالتزام التام بكل التدابير الوقائية والاحترازية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه الإجراءات في، «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».