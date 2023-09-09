المشدد 7 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن معاقبة «ط. ح. ي» عامل، وشقيقه «ا. ح. ي»، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «ك. ا. ا»، بدائرة مركز العسيرات.

التعدي بالضرب على المجني عليه

تعود أحداث القضية إلى بداية العام الجاري بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأداة وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

القبض على المتهمين

وكشفت التحريات صحة أقوال المجني عليه، حيث قام المتهمان بالتعدي عليه بالضرب بأداة وتسببت له في عاهة مستديمة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.