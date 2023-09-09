وزير الشباب يشهد احتفالية عيد الفلاح: دور المزارعين حيوي في دعم الاقتصاد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالية عيد الفلاح المصري، والمقامه تحت شعار «معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة»، وشارك في جلسة تعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام.

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.

تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي يقدمه الفلاحين والإسهامات المهمة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، والتي شهدت حراكاً قوياً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة والتقدير للفلاحين، مشدداً على أهمية دورهم الحيوي في توفير الغذاء للمجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للقطاع الزراعي وتطويره، وذلك من خلال توفير التدريب والتقنيات الحديثة والمساعدات المالية.

فرصة للتعبيرعن التقدير للفلاحين والاعتراف بدورهم الحيوي

أشار «صبحي» إلى أن احتفالية عيد الفلاح المصري تعد فرصة للتعبير عن التقدير للفلاحين والاعتراف بدورهم الحيوي، وتعكس الاهتمام الحكومي بقطاع الزراعة وتعزز الروح المجتمعية والتضامن في المجتمع المصري.

وقال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الاحتفال بـ عيد الفلاح المصري، يأتي في التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرًا لدور الفلاح في التنمية، وأيضًا تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي، الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952، إذ جاء الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.