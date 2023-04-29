خبير زراعي: الرئيس السيسي يهتم بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج والتصدير

قال المهندس أشرف الأنصارى، الخبير الزراعى، إن الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تسهم بشكل كبير فى توفير الغذاء والفرص الاقتصادية للمواطنين، مؤكداً اهتمام الرئيس السيسى بتطوير القطاع وتحسين أدائه وتعزيز الإنتاجية والتصدير.

وأوضح أن مصر تمتلك موارد زراعية غنية ومتنوعة، وتستطيع توفير الكميات الكافية من الغذاء للمواطنين والتصدير. مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحسين مستقبل الزراعة فى مصر من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات، منها «تطوير البنية التحتية فى القطاع الزراعى، وتحسين الطرق والجسور والمياه الجوفية والرى والتخزين والتسويق، بالإضافة إلى الاستثمار فى التكنولوجيا»، حيث تستثمر الحكومة فى تكنولوجيا الزراعة الحديثة والمتطورة، بما فى ذلك الزراعة العضوية والمحمية والهيدروبونيكية والتقنيات الحيوية، كذلك دعم المزارعين، حيث تقدم الدعم المالى والتدريب والإرشاد الفنى للمزارعين لتحسين إنتاجهم وجودة منتجاتهم.

أشرف الأنصاري: مصر تستطيع توفير الكميات الكافية من الغذاء

وأضاف «الأنصارى» أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإنتاجية فى القطاع الزراعى من خلال تحسين التقنيات وتوفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى زيادة حجم التصدير من خلال تحسين جودة المنتجات وتوفير الفرص للمزارعين للتصدير إلى الأسواق العالمية، وتطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة، وتشجيع الاستثمار فى هذه الصناعات لتوفير فرص العمل وتحسين الدخل الوطنى.

وأكد أن مستقبل الزراعة فى مصر تحت حكم الرئيس السيسى يبدو واعداً، حيث تتخذ الحكومة العديد من الإجراءات لتطوير هذا القطاع وتحسين أدائه وجعله أكثر إنتاجية وتنافسية على الصعيد العالمى، وهناك توجهات كثيرة للعمل على تحسين البنية التحتية للزراعة، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير الدعم المالى والتقنى للمزارعين، وتحسين جودة الأراضى الزراعية، وتطوير الصناعات الزراعية وتحسين الإنتاجية والجودة، لافتاً إلى أن هذه التوجهات تتم من خلال عدة برامج ومشاريع، بما فى ذلك برنامج تطوير الصناعات الزراعية والثروة الحيوانية.

وأكد أن هناك العديد من التحديات التى تواجه تلك البرامج والزراعة فى مصر منها نقص المياه وتلوث التربة والهجرة الريفية والتغيرات المناخية ونقص التمويل وضعف البنية التحتية.

وأشار إلى المشاريع التى تم تنفيذها فى إطار تعزيز القطاع الزراعى كان أبرزها تطوير وتحسين الرى، الذى يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه الزراعية وتوفيرها بطرق أفضل، وتحسين جودة الأراضى الزراعية ورفع إنتاجيتها، كذلك مشروع إعادة تأهيل وتحسين الأراضى الزراعية، حيث يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لنمو المحاصيل، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى مجال تحلية المياه وتحسين جودة التربة.

تعزيز صناعة المنتجات الزراعية والحيوانية وتطويرها واستخدام بدائل للأعلاف

بينما يهدف مشروع تطوير الصناعات الزراعية والحيوانية إلى تعزيز صناعة المنتجات الزراعية والحيوانية وتطويرها واستخدام بدائل للأعلاف وتحسين نظام التغذية والرعاية الصحية، وذلك من خلال توفير الدعم المالى والتقنى للمنتجين وتنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع دعم الفلاحين الذى يهدف إلى توفير الدعم المالى والتقنى للفلاحين والمزارعين الصغار، وذلك من خلال توفير القروض الزراعية والتدريب والتثقيف عن طرق الزراعة الحديثة.

كذلك مشروع تطوير الأراضى الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية صالحة للزراعة، ويشمل تحسين نظام الرى وتطوير البنية التحتية الزراعية، لافتاً إلى أن مشروع تطوير نظام الرى يهدف إلى تحسين نظام الرى فى مصر وتطويره بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير شبكات الرى وتحسين وسائل التحكم فى المياه.