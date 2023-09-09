الفنان شريف خير الله يعلن نجاته من حادث سير

أعلن الفنان شريف خير الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نجاته من حادث سير.

وكتب شريف خير الله: «الحمد لله ربنا كريم نجاني من حادث على طريق المحور.. فجأة عربية لفت حولين نفسها وكان بيني وبينها أقل من متر».

معلومات عن شريف خير الله

وشارك شريف خير الله، في العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما أو المسرح أو التليفزيون، ومن بين أعماله فيلم كلاشنكوف، وحاحا وتفاحة، وحياة قلبي وأفراحه، وكذلك مسلسلات الدخول في الممنوع، وأهل الهوى، والنار والطين، والخفافيش وغيرها.