مستفيدة من مبادرة حياة كريمة ببني سويف: بيتي مفتوح بسببها

قالت أم حمزة، إحدى المستفيدات من خلال مبادرة حياة كريمة، إنها فوجئت بزيارة مبادرة حياة كريمة لها ببني سويف، مشيرة إلى أنها امرأه مطلقة ولديها طفلين وكانت تعمل على «تروسيكل» بغرض توظيف البضائع وتم تكريمها على ذلك الجهد، وتم تكريمها من ضمن أيقونات النجاح بواسطة السيدة انتصار السيسي.

أم حمزة: مبادرة حياة كريمة ساعدتني على بدء عمل خاص

وأضافت أم حمزه خلال مداخله عبر برنامج حياة كريمة الذى تقدمة غادة البهنساوي عبر راديو 90.90، أن مبادرة حياة كريمة قامت بالاتصال وعرض مساعدة وطلبت بدء عمل خاص بي وهو شراء محل لتخزين البضائع وبيعها؛ «قالولى وفري المحل وهنملاه إحنا بالبضاعة وهنساعدك وكنت فاكرة إن ده كلام، بس اتفاجئت لما لاقيت ده اتحقق فعلا وكلموني إنهم جايين ومعاهم بضاعة».

أم حمزة: بيتي مفتوح بسبب مبادرة حياة كريمة

وتابعت أن أعضاء المبادرة كانوا أصحاب حماس وتعاون ويعملوا على تحقيق كل ما أرغب به وساعدوني على بدء عمل خاص بس بنجاح؛ «بسببهم لغاية دلوقتي الحمد لله دنيتي ماشية حلوة وبيتي مفتوح بسبب حياة كريمة».